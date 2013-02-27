Украина активизирует программы доступного и молодежного жилья

В этом заверил вице-премьер министр Александр Вилкул на расширенном заседании Правительства с участием Президента Украины Виктора Януковича.

Он напомнил, что в минувшем году более 4-х тысяч украинских семей получили жилье благодаря государственной поддержке.

Одновременно, отметил вице-премьер, будет начата программа строительства жилья индустриальным методом.

Как подчеркнул Александр Вилкул, развитие строительства стимулирует развитие производства строительных материалов. «Сейчас уже используются более 70% строительных материалов украинского производства. Украина имеет все возможности для того, чтобы увеличить этот показатель в следующем году до 80%», - отметил он.

В 2013 году предусмотрен и ряд ключевых мероприятий в рамках реформирования жилищно-коммунального хозяйства. В частности: стимулирование создания ОСМД за счет государства, модернизация централизованных систем тепло и водоснабжения и водоотвода, оборудование домов современными приборами учета; капитальный ремонт лифтов.