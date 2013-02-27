В Черкасской области милиционер 2 года подслушивал разговоры украинцев

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, прокуратурой области расследуется уголовное производство, возбужденное в отношении начальника одного из подразделений УМВД в Черкасской области, который на протяжении 2011 - 2012 годов организовал незаконный мониторинг телефонных разговоров граждан, чем нарушил их права.

По результатам следствия 25 февраля правоохранителю вручено сообщение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 163, 364, 366 УКУ (злоупотребление властью или служебным положением, служебная подделка, нарушение тайны телефонных разговоров). В ближайшее время это уголовное производство будет направлено в суд.