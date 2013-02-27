ВВП Украины в январе упал на 0,5%

Снижение реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в январе 2013 года составило около 0,5% в годовом выражении, говорится в аналитической записке «Анализ экономического состояния, январь 2013 г.», размещенной на сайте Национального банка Украины.

«По оценкам Департамента статистики, анализа и прогнозирования, снижение реального ВВП в январе текущего года составило около 0,5% в годовом выражении», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в четвертом квартале 2012 года сократился, по оперативным данным Госстата, по сравнению с четвертым кварталом 2011 года на 2,7%, а по сравнению с третьим кварталом 2012 года с учетом сезонного фактора – на 0,8%.

По данным Госстата, рост ВВП Украины в 2012 году против 2011 года составил 0,2%,

Номинальный ВВП Украины по итогам 2012 года составил 1,4 трлн грн.

Ранее Госстат сообщал, что спад ВВП страны в ІІІ квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года составил 1,3%, во ІІ квартале - рост 3%, в I квартале - рост 2%.

В четвертом квартале 2011 года рост ВВП Украины против аналогичного периода 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 4,7% (номинальный ВВП - 364,083 млрд грн), в целом за 2011 год - 5,2% (номинальный ВВП - 1,317 трлн грн).