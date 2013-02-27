СМИ: В Украине без финансирования могут остаться 603 ДЮСШ

Очередной раз не состоялось заседание правления Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности, на котором планировалось утвердить региональные программы по оздоровлению детей, финансирование ДЮСШ и санаториев-профилакториев в 2013 году, сообщает ZN.UA. Две стороны социального партнерства в лице представителей государства и объединения работодателей отказались принимать в нем участие без объяснений, несмотря на норму устава Фонда об обязательном присутствии членов правления Фонда на его заседаниях.

Как уверяют в Фонде, не утвердив сегодня региональные программы по оздоровление застрахованных лиц и членов их семей, правление не позволило финансировать 603 детско-юношеские спортивные школы и 134 санатория-профилактория, в том числе 73 профилактория высших учебных заведений. А это невыплата заработной платы их работникам, угроза срыва занятий спортом детей и улучшения здоровья работников без отрыва от производства, а также большая вероятность срыва детского оздоровления в 2013 году за счет средств Фонда.

По словам члена правления, председателя Полтавского областного совета профсоюзов Леонида Вернигоры, ситуация повторяется из года в год. "В работе нашего Фонда, согласно закону является самоуправляемой организацией, приняло привычку вмешиваться Министерство социальной политики, которое, по тому же закону, является наблюдательным институтом, но, фактически, функцию надзора не выполняет", - сказал он.

Как отмечается в материалах правления, в 2013 году Фонд имеет финансовые возможности оздоровить 206 000 работающих (на 17 тысяч больше прошлого года). Летом Фонд сможет оздоровить 236 000 детей (на 21 тысячу больше чем в 2012 году).

Впрочем, эти планы, из-за безответственности отсутствующих на заседании сторон социального партнерства, которые составляют правления Фонда, могут быть сорванными.