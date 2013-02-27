В Киеве создадут Госпитальный округ

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Так, посещая Киевскую городскую станцию скорой медицинской помощи и городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, которые входят в состав региональной системы экстренной медицинской помощи Киева, заместитель председателя КГГА Виктор Корж сказал: «Актуально создание Госпитального округа в столице. Ознакомившись с организацией работы приемного отделения Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, мы убедились в том, что потенциал этого медицинского заведения достаточно мощный. Заведение будет входить в состав округа как Больница интенсивного лечения. Таких больниц у нас в Киеве должно быть минимум 7, среди каких 5 взрослых и 2 детских. Первый этап реконструкции приемного отделения по созданию отделения экстренной медицинской помощи, которая будет отвечать международным стандартам, мы должны завершить до конца текущего года».

Как отмечается в сообщении, на протяжении февраля 2013 года 87% вызовов экстренной медицинской помощи обслуживались в пределах 10-минутного норматива, благодаря работе Единой оперативно-диспетчерской службы экстренной медицинской помощи. Учреждение использует все возможные современные средства коммуникации для предоставления оперативной медицинской помощи.

По словам В.Коржа, благодаря дополнительным свыше 19 млн. грн. из государственного бюджета столичные медики могут оказывать необходимую помощь по дороге в больницу непосредственно в каретах «скорой».

Он также отметил, что на протяжении последних двух лет благодаря тесному сотрудничеству государственной и городской властей была наработана мощная база, которая позволяет осуществить системный подход в реформировании отрасли здравоохранения. В настоящее время актуальным является вопрос переориентации пути пациента во врачебном заведении и создание современной системы обслуживания во время приема пациента.