Киевские таможенники изъяли у гражданина Катара дорогие часы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов, частный чартерный самолет, который следовал из Бухареста (Румыния), осуществил посадку в международном аэропорту «Киев» (Жуляны).

Во время таможенного контроля багажа пассажиров в одном из чемоданов сотрудники Киевской региональной таможни обнаружили новые женские наручные часы с логотипом бренда «Cartier» и более 19 тыс. евро валюты. Часы были упакованы в фирменный футляр швейцарской марки «Cartier» с кожаной отделкой и содержали комплект документов на них: сертификат, гарантию, правила пользование и лазерный компакт-диск.

Чемодан принадлежал гражданину Катара. Часы и валюта были среди личных вещей без признаков сокрытия, однако документов для перемещения валюты, превышающей разрешенные законодательством 10 тыс. евро, у него не было. Ценные часы пассажир в таможенной декларации не указал.

По заключению экспертов, корпус часов и браслет изготовлены из золота и нержавеющей стали. За нарушение таможенных правил при прохождении по «Зеленому коридору» в отношении указанного гражданина составлен протокол об административном правонарушении. По решению суда ценные часы и превышающие норму 9 тыс. евро изъяты в доход государства.