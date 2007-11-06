Торфяной пожар вспыхнул в 6-8 метрах от газопровода Уренгой-Помары-Ужгород

Пожар на торфяниках в Полтавской области угрожал безопасности газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород». Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды главного управления МЧС в Полтавской области.

По данным спасателей, сегодня с утра по линии «01» поступил сигнал о выявлении возле села Савицы Оржицкого района 4-5 участков загорания торфа. Торф загорелся непосредственно в 6-8 метрах от магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» компании "Укртрансгаз". На место пожара оперативно выехали пожарные, и за несколько часов ликвидировали участки возгорания, которые угрожали безопасности газопровода.

Однако сейчас, отметили в МЧС, еще остается несколько пылающих участков торфа площадью 25х50 метров в 250 метрах от газопровода.

По данным МЧС, угрозы газопроводу и окружающей среде не существует.

Среди вероятных причин возникновения пожара называют неосторожность с огнем, поджог или самовозгорание торфа.