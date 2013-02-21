Комиссар ЕС отвергает критику Киева в адрес Энергетического содружества

Об этом он сказал сегодня в Брюсселе в интервью УНИАН и телеканалу “Интер”.

“Решение о “Северном потоке” и о его строительстве принималось еще до того, как Украина стала членом Энергетического содружества. Сегодня нет никакой критики в отношении этого. И что касается “Южного потока”, - это новый путь, который планируется, однако из хорошо известных источников. И это не наш приоритет”, - сказал комиссар.

“ЕС состоит из многих стран. Поэтому мы должны принимать, что отдельные страны-члены имеют определенный интерес для сотрудничества в качестве партнеров в планировании “Южного потока””, - добавил он.

При этом Г.Эттингер выразил убеждение, что участие в Энергетическом содружестве дает Украине определенные преимущества. Так, по его словам, Украине было бы намного сложнее подписать контракт с Shell по добыче сланцевого газа, если бы Украина не была участником Энергетического содружества.

“Членство Украины в Энергетическом содружестве дает действительно возможности получить инвестиции. Это – хорошие юридические и экономические рамки для инвесторов в инфраструктуру, в генерацию, в добычу сланцевого газа, для торговли и так далее”, - сказал Г.Эттингер.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля на пресс-конференции в Вильнюсе Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина не удовлетворена сотрудничеством с Энергетическим содружеством. В частности, он отметил, что за три года своего членства в этой организации Украина не получила даже сочувствия в вопросах газовых отношений с Россией.

Справка УНИАН. Украина подписала протокол о присоединении к Энергетическому содружеству 24 сентября 2010 года и стала полноправным членом этой организации с 1 февраля 2011 года.

Участниками Энергетического содружества является Европейское Содружество, а также Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Македония, Румыния, Сербия, Хорватия, Черногория и присоединившиеся стороны.