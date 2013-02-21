Эксперт рассказал, как металлурги проводят модернизацию из-за состояния отрасли

Об этом сообщил вице-президент Украинской ассоциации предприятий черной металлургии «Укрмет» Сергей Грищенко.

«Даже во время кризиса ни одна из ведущих металлургических компаний мира не отменила свои планы по модернизации. А для Украины, где износ мощностей достигает 70 процентов, модернизация производства тем более важна», - отметил Сергей Грищенко.

Сообщение о выдаче разрешения Комиссией по защите конкуренции Сербии на контроль за совместным инжиниринговым предприятием компаний СКМ и Concord Group Сергей Грищенко назвал «вполне логичным».

«Все знают масштабы СКМ, и никто не сомневается в планах компании модернизировать свои производственные мощности. Потому сообщение о совместном инжиниринговом бизнесе СКМ и Concord Group вполне логично», - уточнил вице-президент «Укрмета».

По его мнению, модернизация металлургических предприятий повлечет за собой пересмотр отношений между работодателем и сотрудниками.

«Разумеется, для работы на модернизированных предприятиях требуется и более квалифицированный персонал, что станет еще одной задачей для СКМ. Ведь за рубежом, где металлургические предприятия работают на более современных технологиях, производительность труда на одного человека местами в 4-5 раз выше, чем на соответствующих предприятиях мира. А это, в свою очередь, отражается и на зарплате сотрудников», - говорит Сергей Грищенко.