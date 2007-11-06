Низкие цены на газ чреваты большими проблемами?

Политика сдерживания внутренних цен на природный газ может вызвать проблемы с инвестициями в газодобывающую отрасль и с дальнейшим поддержанием собственной добычи.

Такое мнение в интервью корреспонденту УНИАН высказал начальник аналитического отдела инвестиционной компании Dragon Capital Андрей БЕЗПЯТОВ.

"Государство вольно делать со своими активами все, что считает нужным. Есть страны, где топливо стоит копейки, так как идет дотация от государства. Но в нашей стране, где многие запасы газа трудноизвлекаемые, долгосрочная политика сдерживания цен может повлечь проблемы с инвестициями и с дальнейшим не только ростом добычи, но и возможно поддержанием текущих уровней добычи", – сказал он.

Также А.БЕЗПЯТОВ отметил, что "в долгосрочной перспективе цена на газ будет стремиться к европейским ценам за минусом расходов на транспортировку и также может быть за минусом частичной компенсации государством стоимости газа за счет доходов от транспортировки российского газа в Европу".

В тоже время, как отметил эксперт энергетических программ по нефти и газу Центра экономических и политических исследований имени А.Разумкова Владимир ОМЕЛЬЧЕНКО, необходимым условием адаптации экономики к газовым ценам является радикальное реформирование существующей модели экономики.

По его словам, основные инвестиции необходимы в инфраструктуру и энергосбережение.

"Основное условие энергосбережения не на словах, а на деле – это не увеличение государственных инвестиций через бюрократические структуры, а формирование цен по понятным прозрачным правилами без всяких преференций кому бы то ни было. Только тогда, для того чтобы "выжить", собственники предприятий вынуждены будут направлять крупные средства не только на личные нужды, политику, создание собственного имиджа, но и на внедрение новых технологий", – считает эксперт.

Также он добавил, что "альтернативные виды топлива могут динамично позволить развивать себе страны, экономики которых находятся на существенно более высокой ступени развития, нежели Украина. Однако отказываться от этого пути нельзя, хотя иллюзии могут только повредить. В период до 2030 года прогнозируется, что даже в странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития, в которую входят 30 государств – УНИАН) доля альтернативных видов топлива не превысит 20%, а углеводородное сырье все еще будет играть решающую роль".

В свою очередь, как отметил директор американской консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил КОРЧЕМКИН, "украинские цены на газ уже достигли уровня, при котором окупаются инвестиции в энергосбережение".

Справка УНИАН. По данным отчета Евростата за 2006 год, европейским рекордсменами по цене природного газа, потребляемого в быту, является Дания. Средний датчанин платит за тысячу кубических метров газа 1115,1 евро, что в 2,3 раза превосходит среднеевропейский показатель (498,5 евро за тыс. куб. м).

Стоимость природного газа для домохозяйств Украины в 2007 году составляет 339 грн. за тыс. куб. м (около 45 евро), что в 11 раз ниже среднеевропейского показателя, рассчитанного Евростат.