21 украинского ребенка использовала в порнографии международная группировка

21 украинский ребенок в возрасте от 9 до 16 лет стал жертвой съемок и распространения детской порнографии международной преступной группировкой, деятельность которой была разоблачена Европолом в ходе операции “Коала”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Европола.

В то же время, в пресс-службе не уточнили, где именно в Украине изготавливались порнографические материалы, а также, была ли передана соответствующая информация украинским правоохранителям.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября Європол сообщил о раскрытии крупной подпольной сети по распространению детской порнографии.

В начале 2006 года такая видеопродукция была выявлена в Австралии, в сотрудничестве с правоохранителями которой и была проведена операция “Коала”. В ходе операции в Италии был задержан 42-летний гражданин этой страны в канун его отлета в Украину.

Большинство материалов, по оценкам европейских специалистов, производились в Украине.

В результате изъятия порнографической продукции в целом были идентифицированы 23 малолетние жертвы преступников.

В рамках операции “Коала” также были выявлены 2500 “потребителей” этой продукции в 19 странах.