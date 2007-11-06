Ирина Геращенко ушла из УНИАН

Президент информационного агентства УНИАН Ирина ГЕРАЩЕНКО ушла с должности в связи с избранием народным депутатом Украины на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины по списку блока “Наша Украина - Народная самооборона”.

Она поблагодарила коллектив агентства за сотрудничество и отметила, что этот год был “чрезвычайно успешным для агентства, которое усилило свои позиции в украинском медиа-пространстве, расширило круг своих подписчиков и предложило несколько новых успешных проектов”. “Ежемесячно расширяется круг наших партнеров. УНИАН на сегодня является наиболее цитируемым украинским агентством, и мы чрезвычайно ценим доверие и внимание наших подписчиков, коллег и партнеров” – отметила И.ГЕРАЩЕНКО, добавив, что для нее “было большой радостью и честью - возглавлять коллектив, славный своими традициями, профессионализмом, сильными личностями, преданностью нормам свободы слова и патриотизмом к Украине, качествами, которые сегодня так необходимы украинской журналистике”.

“Ровно год назад я вернулась в журналистский цех, и этот год был важным в моей профессиональной жизни, за что я благодарю родное агентство”, – сказала И.ГЕРАЩЕНКО.

Также И.ГЕРАЩЕНКО заверила коллег, что в новом качестве политика будет поддерживать все законопроекты, которые будут касаться развития информационной сферы, создания общественного телевидения и цифрового вещания, развития мультимедийных проектов, защиты отечественного медиа-пространства, поддержки Интернет и защите свободы слова в Украине.