Бойко объяснил, что Украина ходит в середнячках

Ставка платы за транзит природного газа по территории Украины должна определяться на основании экономических расчетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО.

Он отметил, что у российских партнеров есть понимание указанных вопросов.

«Процесс формирования транзитной ставки должен базироваться на экономических расчетах. В этом вопросе у нас есть понимание с российскими партнерами», - сказал Ю.БОЙКО.

При этом министр назвал некорректными заявления о том, что действующая ставка платы за транзит газа (1,6 долл. за 1 тыс. куб. м на 100 км) по территории Украины является заниженной.

«Мы ходим где-то в середнячках. Например, у нашего соседа Польши ставка транзита составляет 1,5 долл. за тыс. куб. м, а через четыре года она будет снижена до 1 долл.», - отметил Ю.БОЙКО.

Сегодня на открытии 11-го Международный нефтегазовый форум "Нефть и газ 2007", Ю.БОЙКО отметил, что правительство сделает все возможное для того, чтобы переход на рыночную цену поставляемого в Украину природного газа был постепенным, к 2011-2013 году.

«Мы рассчитываем на постепенный переход на рыночные цены на газ в течение 3-5 лет, и мы сделаем все, чтобы для экономики этот процесс был безболезненным», - сказал он, отметив при этом, что на соответствующих принципах будет построена политика правительства в отношении транзитных ставок для внешнеэкономических партнеров.

«Таким же образом мы построим наши отношения с внешнеэкономическими партнерами по вопросам транзита. Мы нашли понимание с нашими партнерами, что этот переход должен происходить согласно европейским ставкам транзита», – подытожил министр.

Справка УНИАН. Через территорию Украины транзитом ежегодно проходит около 130 млрд. кубометров российского газа.

С 2006 года ставка на транзит российского газа в Европу через Украину выросла с 1,09 долл. за 1 тыс. куб. м на 100 км до 1,6 долл. за 1 тыс. куб. м на 100 км.