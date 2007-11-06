Бойко объяснил, что Украина ходит в середнячках
Министр считает ставку на транзит нормальной
Ставка платы за транзит природного газа по территории Украины должна определяться на основании экономических расчетов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО.
Он отметил, что у российских партнеров есть понимание указанных вопросов.
«Процесс формирования транзитной ставки должен базироваться на экономических расчетах. В этом вопросе у нас есть понимание с российскими партнерами», - сказал Ю.БОЙКО.
При этом министр назвал некорректными заявления о том, что действующая ставка платы за транзит газа (1,6 долл. за 1 тыс. куб. м на 100 км) по территории Украины является заниженной.
«Мы ходим где-то в середнячках. Например, у нашего соседа Польши ставка транзита составляет 1,5 долл. за тыс. куб. м, а через четыре года она будет снижена до 1 долл.», - отметил Ю.БОЙКО.
Сегодня на открытии 11-го Международный нефтегазовый форум "Нефть и газ 2007", Ю.БОЙКО отметил, что правительство сделает все возможное для того, чтобы переход на рыночную цену поставляемого в Украину природного газа был постепенным, к 2011-2013 году.
«Мы рассчитываем на постепенный переход на рыночные цены на газ в течение 3-5 лет, и мы сделаем все, чтобы для экономики этот процесс был безболезненным», - сказал он, отметив при этом, что на соответствующих принципах будет построена политика правительства в отношении транзитных ставок для внешнеэкономических партнеров.
«Таким же образом мы построим наши отношения с внешнеэкономическими партнерами по вопросам транзита. Мы нашли понимание с нашими партнерами, что этот переход должен происходить согласно европейским ставкам транзита», – подытожил министр.
Справка УНИАН. Через территорию Украины транзитом ежегодно проходит около 130 млрд. кубометров российского газа.
С 2006 года ставка на транзит российского газа в Европу через Украину выросла с 1,09 долл. за 1 тыс. куб. м на 100 км до 1,6 долл. за 1 тыс. куб. м на 100 км.