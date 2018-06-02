Молодежное крыло Нашей Украины ударило по акту вандализма на Говерле

28 октября на Говерле установили самый большой флаг Украины - размером 35 м в ширину и 40 м длиной. Это был украинский ответ так называемому "Евразийскому союзу молодежи" на осуществленный ими акт вандализма. Инициатором акции восхождения на гору и установления флага выступила Всеукраинская организация “Молодежный союз "Наша Украина” во главе со Степаном Барной. О результатах акции и особенности развития молодежной политики в Украине Барна рассказал в интервью УНИАН.

Как возникла идея установить самый большой украинский флаг на Говерле? Это реакция на известный акт вандализма?

В целом такая идея возникла давно. События на Говерле стали дополнительным стимулом. Мы предложили провести восхождение на Говерлу, пригласили приобщиться общественность и все молодежные организации Украины. Ключевой момент восхождения – развертывание и установка флага как символа украинской земли.

А почему вы установили не трезуб, ведь тогда надругались именно над гербом Украины?

23 октября герб Украины на вершине Говерлы уже до нас установили члены любительского туристического клуба «львовские бродяги». А мы поставили себе целью одновременно с установкой флага осуществить акцию уборки вершины Говерлы и очистки памятника, посвященного годовщины Конституции Украины. Он был поврежден и разрисован разнообразной символикой: начиная от ЕСМовской и заканчивая антиглобалистской. Спев Гимн Украины и проведя символический митинг при участии молодежи, которая взошла на Говерлу, мы спустились вниз.

Как расцениваете действия власти, которая, собственно, не смогла защитить свои символы?Государство даже оказалось не в состоянии наказать нарушителей. Максимум, что удалось сделать, - объявить Зарифуллина и Дугина персонами нон-грата...

Меня лично как гражданина Украины оскорбила позиция посольства РФ в лице Черномырдина, который сказал, что это - шутка. Для меня это не шутка, потому что оскорбиля мою честь и достоинство. Как только сложилась такая ситуация вокруг Говерлы, мы сразу стали обращаться в Службу безопасности, в Министерство внутренних дел, в Генеральную прокуратуру. Не могу сказать, что я полностью доволен их оперативностью в решении этих вопросов. Только СБУ сразу начала проводить консультации относительно того, как сделать невозможным такие проявления в дальнейшем. А вот позиция Министерства иностранных дел должна была быть намного более резкой и более адекватной относительно того же МИД России и органов исполнительной власти РФ, а также тех людей, которые были непосредственно причастны к акции и самой организации. Эта акция пошла во вред украинско-российским отношениям.

А что Вы можете сказать по поводу недавних атак на сайт Президента? Наше государство не в состоянии защититься даже от хакеров? Я не являюсь специалистом в том, что касается защиты Интернета и борьбы с хакерами в Интернет-пространстве, но убежден, что соответствующие меры должны быть приняты. Безопасность в Интернете – это особый элемент государственной безопасности. Я думаю, Служба безопасности должна была принять в этом активное участие и сделать соответствующие выводы на будущее.

“Молодежный союз "Наша Украина” – это общественная или политическая организация? Это Всеукраинская общественная молодежная организация, в рядах которой много молодых политиков, спортсменов, деятелей культуры.

Кто может стать ее членом?

Любой гражданин государства в возрасте после 16 лет может присоединиться к нашей организации, которая на сегодня объединяет около 14 тысяч членов по всей территории Украины. У нас есть региональные представительства во всех областях.

Молодежный союз – это ступенька к большой политике и резерв для пополнения партии "Наша Украина"? Молодежный союз – это школа кадров не только для НУ. Это школа кадров для государства в первую очередь. Это квалифицированные молодые госслужащие, которые будут работать на государство. У нас достаточно широкое представительство молодежного союза и в депутатском корпусе, и в органах исполнительной власти. Около 80% председателей региональных организаций Молодежного союза или работают в органах исполнительной власти местного самоуправления, или являются депутатами местных советов. Это дает возможность сформировать молодое представительство в органах местного самоуправления.

Можете ли назвать имена представителей Молодежного союза, которые есть в списках НС-НУ? Юрий Павленко – первый председатель нашей организации, Руслан Князевич, Святослав Вакарчук...

Обычно при каждой партии есть молодежный союз, по крайней мере, на бумаге. А насколько действенная ваша организация? Молодежный союз занимается не только политикой, мы занимаемся реализацией разнообразных проектов - начиная от социальных, относительно защиты интересов молодежи и заканчивая культурно-образовательными и творческими мероприятиями. Государство не строится только на политиках, оно строится и на спортсменах, на представителях культурной и социальной сферы. Мы можем совершить определенные действия, направленные, например, против каких-то кадровых назначений в государстве. Мы пикетировали МВД в начале этого года в связи с назначением Попкова заместителем министра. Этот человек был причастен к разгону студентов в Сумах 2004 года. Пикетировали Секретариат Президента, требуя роспуска парламента.

Поддерживает ли Молодежный союз все инициативы "взрослой" “Нашей Украины”? Молодежный союз намного более практичен. Молодежь сама по себе является более радикальной - она нуждается в оперативном решении всех вопросов.

А не возникает никаких расхождений со старшими коллегами? Видите ли Вы в их работе какие-то изъяны, ошибки?

Часто у нас возникают не просто разногласия, а достаточно серьезные масштабные дискуссии. Начиная с того, что должна быть молодежная политика и до отношения нашего Союза к тем или иным реалиям в государстве. Молодежь, которая имеет членство и в партии НУ, и которая входит в Молодежный союз, пытается влиять на государственную политику. У нас есть отработанный механизм сотрудничества между партией и молодежным крылом партии: члены президиума Молодежного союза входят в состав политического совета партии. Таких у нас около 10 человек. Я, например, исполняющий обязанности председателя молодежной организации, одновременно вхожу в состав президиума совета партии “Наша Украина”. Я могу присутствовать на всех политических заседаниях и принимать участие в принятии всех политических решений, которые озвучиваются в партии, и таким способом могу демонстрировать позицию Молодежного союза. Составная часть избирательной программы блока НУ-НС в части реализации государственной молодежной политики полностью формировалась представителями Молодежного союза "Нашей Украины".

Кто финансирует Вашу организацию? Наша организация финансируется из нескольких источников. Первый источник – членские взносы и спонсорские средства. Второй источник – финансирование со стороны партии, но оно касается больше организационных вопросов, например, содержания офиса, организационных структур. И третий источник – непосредственно государство. В этом году мы получили около 130 тыс. грн. от Министерства семьи, молодежи и спорта для осуществления своей уставной деятельности. Проект совсем не касается политики, а связан со здоровым образом жизни граждан, и молодых в том числе.

Разговаривала Анна Ященко