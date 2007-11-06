В Полтаве отставному военному летчику оторвало пропеллером голову

Дикий случай произошел сегодня днем на территории Полтавского военного аэродрома. При попытке запуска двигателя «летательного аппарата» погиб один из присутствующих во время запуска.

Погибший - 49-летний майор в запасе, бывший бортинженер. Благополучно отлетав в воздухе более двадцати лет, офицер запаса сегодня распрощался с жизнью на «своем» аэродроме.

Трагедия произошла во время попытки нескольких людей поднять в воздух самодельный мотодельтаплан. Как рассказывают очевидцы, двигатель не запускался и изобретатели попросили помочь бывшего бортинженера, заслужившего славу высококлассного специалиста. После нескольких попыток, двигатель все-таки запустился, но при этом мотодельтаплан почему-то начал крутиться на месте, и пропеллер рубанул по голове бывшему бортинженеру.

Отставник скончался на месте.

Обком