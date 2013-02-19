В УНИАН состоялось собрание трудового коллектива

22:42, 19 февраля 2013
Общество
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В агентстве УНИАН состоялось собрание трудового коллектива с участием представителей собственников агентства и руководителей.

На собрании присутствовали руководитель группы «1+1 медиа» Александр Ткаченко, председатель Национального союза журналистов Украины Олег Наливайко и генеральный директор агентства Вадим Осадчий.

Стороны высказали свои позиции и свое видение ситуации в агентстве, после чего было решено взять перерыв для наработки и обсуждения решения

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