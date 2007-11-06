Ющенко: еще не вечер

В Секретариате Президента подготовлен законопроект об установлении уголовной и административной ответственности за отрицание Голодомора и Холокоста

Об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сообщил в интервью пяти украинским печатным изданиям — газетам «День», «Сільські вісті», «Україна Молода», «Факты» и еженедельнику «Зеркало недели».

Президент убежден, что закон о Голодоморе 1932-1933 годов должен содержать статью об административной и уголовной ответственности. “Вчера я подписал законопроект этого типа и не внес его в парламент только по одной причине. Я хотел бы сначала выступить со специальным обращением к украинскому парламенту, осветив все обстоятельства, касающиеся и текущего, и исторического моментов. И потом предложить принять решение об установлении уголовной и административной ответственности за отрицание Холокоста и Голодомора”, - отметил он.

По мнению главы государства, эти две темы очень близки. По словам В.ЮЩЕНКО принятие соответствующего закона будет хорошим примером того, как, “с одной стороны, две самых больших трагедии, одна из которых забрала пять млн. человек, а вторая — около 10 млн. человек, все-таки будут иметь международный статус, а, с другой, — четкие границы ответственности в рамках национального законодательства”.

“Поэтому данный вопрос не за горами. Я убежден, что в парламенте проблем по этому вопросу не будет. Мы найдем стороны, имеющие политическую мораль и неугнетенное национальное сознание и, в конце концов, хорошо понимают, что это шаг не против кого-то”, - подчеркнул Президент.

При этом он заметил, что указанное решение не будет направлено против России, против российского народа. “Простите — это шаг против режима, который тогда был единственным и главным виновником этой трагедии. К сожалению, политические комментарии разные. Но я убежден, что политики имеют свойство взрослеть со временем, с каждым днем быть более добросовестными, когда мы обсуждаем такие чувствительные для украинского сердца вопросы. Поэтому убежден, мы этот вопрос в украинском парламенте сдвинем с места, как сдвинули тему признания Голодомора 1932-1933 годов геноцидом”, - подчеркнул он.

Также В.ЮЩЕНКО выразил уверенность, что со временем все международное сообщество признает Голодомор в Украине актом геноцида.

“Еще не вечер. Мы должны понимать, что доведения до всего человечества трагедии — Большого Голода 1932-1933 годов — это не факультатив на один календарный год. Мы четко должны понимать, что этот вопрос имеет очень много вызовов, которые необходимо пройти украинской нации”, - сказал он.

Решение ЮНЕСКО, по словам Президента, по сути, является свидетельством того, что работа, которая была проведена за последние два года Украиной, политическими силами, дипломатией, как результат, получила признание в 193-х странах мира, единогласно принявших такое решение.