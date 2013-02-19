Эксперты подтвердили качество Национальной кадастровой системы

Об этом сообщается на сайте компании, которая проводила аудит контроля качества программного обеспечения нововведенной кадастровой системы.

В рамках международного тендера, ранее проведенного в 2012 году Государственным Агентством земельных ресурсов Украины, компания «Миратех» была выбрана независимым экспертом для осуществления контроля качества программного обеспечения Национальной кадастровой системы (НКС). 1 января 2013 года в Украине вступил в силу ряд законодательных актов, регулирующих правовые отношения в сфере недвижимости и землепользования. В том числе, заработала Национальная кадастровая система (НКС), созданная за счет кредитных средств, выделенных Всемирным Банком.

По результатам аудитов «Миратех» установил, что программное обеспечение надлежащим образом позволяет поддерживать регистрационные и кадастровые процессы, предусмотренные законодательными актами вступившими силу 1 января 2013 года. Регистрационная часть обеспечивает текущую регистрацию участков, выдачу выписок, обмен данными со службой регистрации прав, мониторинг процессов и полную статистику. За первый месяц работы систем было проведено более 56 тысяч регистраций новых земельных участков и выдано 20 тысяч выписок из кадастра для совершения сделок с землей. Время регистрации может быть сокращено до 5-10 минут. Для функциональности кадастровой составляющей системы уже преобразованы в электронный вид 16.5 млн госактов и несколько сотен тысяч листов картографических материалов, в сети интернет открыта в свободном доступе публичная кадастровая карта. Программное обеспечение для НКС предусматривает обмен информацией с базой данных Укргосреестра Министерства Юстиции Украины. Все данные, используемые НКС, хранятся и обрабатываются с использованием самых современных технологий защиты информации.

Важной особенностью системы является то, что она предоставляет функциональную возможность получения постоянной обратной связи от пользователей. При регистрации земельного участка система автоматически проверяет необходимую информацию, сообщает о возможных ошибках, а также дает возможность государственного кадастровому регистратору проверить пространственное расположение участка на кадастровой карте. Одновременно, в рамках контроля качества ПО, отслеживается процесс обращений граждан относительно неточностей в кадастровых данных и процесс обработки обращений регистраторов относительно методических рекомендаций по работе с НКС, что позволяет ускорить процесс обучения персонала, работающего с системой.