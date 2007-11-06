43 украинских тележурналиста зареклись продаваться

Украинские тележурналисты начали кампанию против заказных материалов в эфире.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщалось сегодня во время символической акции протеста против заказных материалов, которую провели в парке им. Тараса Шевченко активисты журналистской инициативы “Не продаемся!”.

Участники акции заявили, что не будут принимать участие в создании и подачи в эфир материалов, имеющих заказной характер и нарушающих профессиональные стандарты. Они также обнародовали заявление, под которым уже подписались 43 журналиста.

“Оплаченные сюжеты в новостях, гости, которые покупают места в эфире, и полностью заказные телепрограммы перестали быть одиночными досадными случаями. Они становятся массовым явлением, хорошо настроенной индустрией, которая вытесняет настоящие новости, анализ и дискуссии”, - говорится в заявлении.

По словам организаторов акции, во время последних парламентских выборов некоторые каналы дополнительно снимали с эфира международные блоки, чтобы “продавать это место для национальных новостей, поскольку все национальные новости уже были проданы”.

“Если выбросить “джинсу” на поверхность, сказать – на этом канале ее столько, это делают такие-то журналисты, а такие-то ведущие выпускают ее в эфир, - назвать имена этих людей - тогда они занервничают и подумают, заниматься ли этим дальше. “Джинса”, как и цензура, упадет в тот день, когда все журналисты скажут: “Нет! Я это не буду делать”, - заявил один из организаторов акции журналист Егор СОБОЛЕВ.

Участники акции также заявили, что начинают мониторинг 10 ведущих украинских телеканалов. На протяжении месяца они будут выявлять заказные материалы, а затем обнародовать результаты своих исследований, где будут указаны имена заказчиков и создаталей “джинсы”.

Тележурналисты призвали присоединиться к своей акции и представителей других СМИ.