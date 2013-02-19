На завтра синоптики обещают снег

Завтра, 20 февраля, по прогнозам синоптиков, в западных областях Украины ожидается снег и мокрый снег (в Карпатах и на Закарпатье сильный), днем местами налипание мокрого снега, гололед, в северных и местами в центральных областях пройдет небольшой снег, в Крыму днем снег с дождем, на остальной территории без существенных осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На дорогах Украины, кроме южной части, гололедица. Ветер юго-восточный (в Крыму и Приазовье северо-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, на севере Левобережья и на высокогорье Карпат 10-14° мороза, на побережье морей 0-2° тепла; днем температура будет колебаться от 4° мороза до 1° тепла, в южной части- до 5° тепла.

В Киеве и столичной области пройдет небольшой снег. Температура на Киевщине ночью 3-8° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла. В г. Киеве ожидается небольшой снег. Температура ночью 5-7°, днем 0-2° мороза.