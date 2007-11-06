В Киеве СБУ накрыла подпольное МРЭО

В Киеве разоблачена преступная группировка, участники которой незаконно легализовали и регистрировали иномарки, ввезенные в Украину вне таможенного контроля. Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве журналистам сообщила начальник пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, выяснено, что за вознаграждение от 2 до 10 тыс. дол. дельцы помогали клиентам получать техпаспорта на автомобили, номерные знаки, а также не платить при этом обязательные платежи в бюджет.

Как отметила М.ОСТАПЕНКО, к услугам “подпольного МРЭО” прибегали как владельцы новых моделей автомобилей представительского класса и внедорожников, так и лица, ввозившие из Европы похищенные или старые транспортные средства.

«Схема, которую разработали дельцы, заключалась в «клонировании» документов на авто, которые в свое время были легально ввезены в Украину и поставлены на учет в ГАИ. При этом, изготавливая дубликаты документов на автомобили, злоумышленники подбирали для них государственные номерные знаки, комбинации цифр и букв которые «не вдохновляли дорожных инспекторов останавливать транспортное средство и общаться с его владельцем», - сообщила М.ОСТАПЕНКО.

По словам М.ОСТАПЕНКО, в результате спецоперации на улице Фрунзе, что в Шевченковском районе столицы, был задержан один из злоумышленников после того, как он продал клиенту номера и документы на автомобиль «Тойота Камри».

На данный момент прокуратура Киева возбудила два уголовных дела. Двое подозреваемых в организации противоправной схемы арестованы.