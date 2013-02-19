В России говорят, что «убыточная» Украина устроила в Европе газовую монополию

Наилучшей схемой торговли газом является продажа российского газа европейским потребителям на границе России и Украины, говорится в аналитическом докладе «Экономический анализ взаимодействия России и Украины в торговле российским газом с Европой», подготовленного в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума Российской академии наук (РАН) «Перспективы скоординированного социально-экономического развития России и Украины в общеевропейском контексте». Текст доклада имеется в распоряжении УНИАН.

«В связи с развитием СПГ, сланцевого газа и ряда других мероприятий, европейский рынок газа становится все менее зависимым от рынка нефти и нефтепродуктов, и цены газа на рынке будут формироваться спросом на российский газ. Таким образом, «Газпрому» надо будет опираться на функцию спроса на российский газ в Европе и в Украине. Анализ показал, что наилучшей схемой торговли при прочих равных условиях является продажа российского газа европейским потребителям на границе России и Украины», - говорится в докладе. В документе отмечается, что основные экспортные газопроводы из Россию в Европу были сооружены в период существования СССР и проходили по территории Украины. Однако после распада СССР и получения статуса независимых государств, каждое из них стало действовать в своих собственных интересах. При этом Украина не имела собственных, адекватных спросу на газ, источников газа и не могла без посредничества России использовать газовые месторождения Казахстана и государств Средней Азии. В результате, Россия стала монополистом на украинском рынке газа. С другой стороны, Украина уже оказалась монополистом на рынке транспортировок российского газа в Европу. Рыночная власть Украины на этом рынке усиливалась тем, что объем транзитного российского газа по территории Украины в несколько раз превышал закупку российского газа Украиной.

Отмечается, что в этих условиях каждая из этих двух стран имеет возможность нанести другой стране существенный или даже неприемлемый экономический и репутационный ущерб. Последние 7 лет характеризовались спорами и даже противостоянием друг другу в сфере торговли газом. «Газпром», как эксклюзивный экспортер российского газа в Европу, в течение многих лет полагал, что в торговле газом с Украиной у него велика упущенная выгода. В 2006 г. он потребовал пересмотреть в сторону значительного повышения цену российского газа для Украины. В 2009 г. требование такого пересмотра привело к бифуркации траектории развития торговли российским газом на внешних рынках.

«В результате, в ЕС были интенсифицированы поиски альтернативных направлений газоснабжения как Европы, так и Украины. Удешевление технологии СПГ, появление на рынке сланцевого газа повысили угрозу снижения в Европе и в Украине как уровней импорта российского газа, так и уровней его цены. Это повысило актуальность координации экономического поведения России и Украины на рынке газа», - говорится в документе.

По мнению авторов документа, для того, чтобы такая координация стала приемлемой для обеих стран, необходим теоретико-эмпирический анализ их возможного взаимодействия в газовой сфере. Одним из инструментов такой координации является отказ от независимого установления цены газа для Украины и платы за транзит российского газа через Украину в Европу. Установление цены российского газа, поставляемого в Украину, в зависимости от устанавливаемого Украиной транспортного тарифа является, как показал экономический анализ, эффективным инструментом и приводит, при прочих равных условиях, к значительному росту прибыли России.

Справка УНИАН. Российский газовый монополист компания "Газпром" в 2013 году ожидает рост экспорта газа в Европу до 151,8 миллиарда кубометров, в страны СНГ и Балтии - до 74,5 миллиарда кубометров. Кроме этого, "Газпром" в 2013 году ожидает рост добычи газа на 1,8% - до 495,7 миллиарда кубометров, в 2014-2015 годах - 518 миллиарда кубометров.

Продажи российского газа за рубеж в 2012 г., главным образом в Европу и страны бывшего СССР, уменьшились на 8,7% - до 186 млрд куб. м. «Газпром» ранее сообщал о снижении объемов продаж в Европу на 10% в 1-й половине 2012 г. и сокращении на 29% объемов продаж в страны бывшего СССР.