Бойко назвал цену на газ, за которую торгуются с Москвой

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО подтверждает, что на переговорах с Москвой ценовой коридор газа на следующий год обсуждается в пределах 150-160 долл. за 1 тыс. кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос о том, как министерство относится к озвученной Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО приемлемой цене на газ для Украины на 2008 год в 160 долл. за 1 тыс. кубометров.

“Они (цены - УНИАН) действительно находятся в рамках этого коридора. И мы считаем, что мы достигнем взаимопонимания с нашими партнерами относительно уровня цен, которые предлагаются на следующий год”, - сказал Ю.БОЙКО.

При этом он подчеркнул, что переговорный процесс еще продолжается и говорить об окончательной цене природного газа для Украины еще рано.

“Завтра наша делегация снова будет работать в Москве, и говорить о том, что вопрос цены уже решен, еще рано”, - подытожил министр.

Как сообщалось, 28 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что считает оптимальной для Украины цену на газ в 150-160 долларов за тысячу кубометров.

При этом, по поводу того, что в деловых и политических кругах говорят о цене газа на следующий год в 188-190 и 200 долларов, глава государства заявил, что такой цены не будет. По мнению В.ЮЩЕНКО, такая цена «необоснованная… с учетом тенденций на энергетических рынках».

Справка УНИАН. До января 2006 года газ в Украину поставлялся по цене 50 долл. за тыс. куб. м, с января 2006 года - 95 долл. за тыс. куб. м, а с января 2007 года - 130 долл. за тыс. куб. м (в связи с подорожанием туркменского газа).