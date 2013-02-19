Мать троих детей, которая «заминировала» ТРЦ в Херсоне, пыталась себя сжечь

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе по связям с общественностью Управления МВД в Херсонской области, 18 февраля в 15.50 в дежурную часть Суворовского райотдела городской милиции поступило сообщение о том, что в 15.20 из микрорайона «Таврический» в реанимационное отделение областной больницы с ожогами I-II степеней доставлена 44-летнетняя жительница Херсона.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа и эксперты научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра УМВД.

Очевидец сообщил, что обратил внимание на женщину, которая сидела на скамейке возле детской площадки. Вдруг у нее задымилась верхняя одежда. Так как поблизости не было людей, человек самостоятельно оказал ей первую помощь и вызвал медиков.

Правоохранители установили личность гражданки. Ею оказалась женщина, мать троих детей, которая на прошлой неделе сообщила о заминировании торгово-развлекательного центра Fabrika в Херсоне. Тогда женщина заявила, что предоставила ложное сообщение о мине в ТРЦ из-за неудовлетворенности своей жизнью, материальных проблем. Ей было объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.259 Уголовного кодекса Украины «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности».

На данный момент милицией проводятся мероприятия по установлению обстоятельств происшествия. Сведения внесены в единый реестр досудебных расследований. Назначен ряд необходимых экспертиз.