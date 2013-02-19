ЕС обещает Украине следующий транш в рамках «Восточного партнерства»

Согласно заявлению Европейского совета, Евросоюз продолжит финансировать такие страны, как Азербайджан, Армения, Грузия, Беларусь, Молдавия и Украина. Евросоюз осуществляет финансирование в рамках программы Восточного партнерства, которое будет включать финансовый транш в размере 1,9 млрд евро до конца 2013 года, сообщает Грузия-онлайн.

Кроме того, Молдавия, Армения и Грузия должны получить дополнительную финансовую помощь для проведения соответствующих реформ в своих странах.

Также в скором времени Еврокомиссия должна приступить к разработке проекта дальнейших программ в рамках Восточного партнерства с ЕС с учетом расширения инвестиционной поддержки в эти страны от Европейского инвестиционного банка.