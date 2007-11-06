Ющенко побывал на пограничной заставе и подарил компьютер

Президент Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что проблемы острова Змеиный нужно решать на государственном уровне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил сегодня во время посещения села Белое, расположенного на острове Змеиный.

В.ЮЩЕНКО ознакомился с инфраструктурой села. В частности, осмотрел помещение почтового отделения Одесского филиала государственного предприятия «Укрпочта» и маячный комплекс ГП «Укргосгидрография». Кроме того, Президент посетил археологическую экспозицию, представленную в местном музее.

Во время пребывания на острове В.ЮЩЕНКО вручил паспорта гражданина Украины нового образца военнослужащим пограничной заставы о. Змеиный и в конце церемонии подарил личному составу пограничного поста компьютер.

Президент также возложил цветы к Памятному знаку погибшим в Первой и Второй мировых войнах морякам и принял участие в символической посадке соснового бора.

По итогам посещения острова глава государства выразил уверенность, что проблемы Змеиного – это не только проблемы региона, но и государства. По словам В.ЮЩЕНКО, для их решения нужно, в первую очередь, ежегодно финансировать программы развития его инфраструктуры. Идет речь, прежде всего, об энергетическом обеспечении, обеспечение водой и достройке канализационной насосной станции, а также утилизации отходов потребления и металлолома.

Кроме того, сегодня для острова является актуальным вопрос берегоукрепления и завершение реконструкции построенных здесь зданий. Среди других вопросов, которые нуждаются в решении, – обеспечение гарантированного транспортного соединения, образование научно-исследовательских станций и тому подобное.

Справка УНИАН. Остров Змеиный (площадь - 20,5 га) расположен в Черном море, за 30 км от побережья Одесского региона. Вошел в состав Украины в соответствии с Парижским соглашением 1947 г. - после передачи Бесарабии Советскому Союзу. После распада СССР остров стал предметом территориальных споров между Украиной и Румынией. В 1997 г. Киев и Бухарест заключили базовый договор, который подтвердил нерушимость границ, существовавших в 1961 г. Однако разногласия на этот счет возникают до сих пор.

В мае 2002 г. Кабинет Министров Украины утвердил "Программу дальнейшего развития инфраструктуры и внедрения хозяйственной деятельности на острове Змеиный", рассчитанную на 2002 - 2005 гг. Раньше остров был закрытой территорией, где размещались только военнослужащие.

В июле 2006 года Одесский облсовет принял решение о создании на острове Змеиный населенного пункта Белое.