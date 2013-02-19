Турция решила увеличить добычу сланцевого газа

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местных чиновников.

Правительство Турции рассчитывает, что основные запасы сланцевого газа находятся на юго-востоке, востоке и западе Западной Фракии. При этом, по словам чиновников, несколько компаний, в том числе мелкие игроки, которое уже исследуют традиционные запасы нефти и газа, готовы вести разведку и запасов сланцевого газа, отмечает РИА Новости.

"Мы заинтересованы в исследовании этих запасов, и мы должны извлечь из этого экономическую выгоду", - сказал министр энергетики Турции Танер Йилдыз (Taner Yildiz).

Англо-голландская Royal Dutch Shell уже ведет разработку сланцевого газа в районе города Диярбакыр на юго-востоке Турции, также в регионе работает канадская TransAtlantic Petroleum.

"Компании из Великобритании, США и Канады заинтересованы в добыче сланцевого газа в Турции", - отметил представитель Минэнерго страны на условиях анонимности.

По его словам, некоторые компании ведут диалог с властями о получении соответствующих лицензий, при этом по меньшей мере одна из этих компаний может подписать соглашение уже в этом году.

Согласно предварительным оценкам, запасы сланцевого газа в Турции могут составить от 6-7 миллиардов кубометров до 20 триллионов кубометров.

"На данный момент невозможно предсказать объем запасов сланцевого газа в Турции. Мы сможем дать свою оценку только после завершения бурения первой скважины", - отметил директор Shell по международным добычным операциям Энди Браун (Andy Brown).