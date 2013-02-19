В Украине могут подорожать продукты питания

Фактически регулировать цены теперь будут только на самую дешевую продукцию, сообщает газета КоммерсантЪ-Украина.

В распоряжении "Ъ" оказался разработанный Министерством экономического развития и торговли (МЭРТ) проект постановления правительства об изменении перечня продуктов, цены на которые подлежат госрегулированию. Изменения предлагается внести в действующие постановления Кабинета министров N1548 от 25 декабря 1996 года и N1222 от 17 октября 2007 года.

Чиновники предлагают исключить из сферы государственного ценового регулирования целый ряд продуктов: говядину, свинину без кости, филе курицы, любое мясо другой птицы, колбасные изделия высшего сорта, куриные яйца высшей категории и отборные, масло подсолнечное в различной упаковке, кроме ПЭТ. При этом МЭРТ планирует ужесточить контроль над молокоперерабатывающей отраслью. Если на сегодняшний день под госрегулирование подпадает только творог жирностью до 9%, а также сметана до 20% и сливочное масло до 72,5%, то после внесения изменений в действующие постановления правительство сможет устанавливать цены на весь спектр данной продукции.

В МЭРТе говорят, что изменения направлены на либерализацию условий торговли в Украине. "Кабинет министров поручил ограничить контроль за ценами на социально значимые продукты. В отношении более дорогой продукции ценовой контроль предложено снять",— отметил источник "Ъ" в министерстве. По его словам, документ уже прошел согласование в соответствующих министерствах и ведомствах и может в ближайшее время быть вынесен на рассмотрение правительства.

Против инициативы МЭРТа выступили молокоперерабатывающие предприятия. Производители молочной продукции не могут согласиться с тем ассортиментом, который предлагает министерство, поскольку он будет охватывать в среднем 65-78% общего объема производства, а на многих предприятиях составит 85-100%. Представители предприятий, продукция которых была выведена из перечня объектов государственного ценового регулирования, одобряют инициативу.