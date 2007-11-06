Завтра синоптики обещают мокрый снег и гололедицу

Завтра, 7 ноября, синоптики прогнозируют в Украине мокрый снег и гололедицу.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью 4-9° мороза, в западных областях 0-5° мороза, на побережье морей местами 1-4° тепла; днем от 2° мороза до 3° тепла, на юге и западе страны 1-5° тепла.

8-9 ноября облачно с прояснениями. Временами осадки в виде мокрого снега и дождя (в восточной части преимущественно снега и мокрого снега, на юге - дождя), 8 ноября в Карпатах сильный снег, мокрый снег. Местами гололед, на дорогах гололедица, на Правобережье и юге страны туман.

Ветер юго-восточный с переходом на Правобережье и в Крыму на западный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с, метели.

Ожидается повышение температуры, начиная с западной и южной части, ночью до 2° мороза - 3° тепла, днем до 1-6° тепла, на юге ночью до 0-5° тепла, днем до 5-10° тепла (8 ноября в восточной части и на севере Левобережья сохранится холодная погода с температурой ночью 6-11° мороза, днем 0-4° мороза); в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза.

10-11 ноября временами осадки в виде дождя и мокрого снега (на юге и востоке преимущественно дождя). Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла (11 ноября в западных и северных областях 1-7° мороза, в восточных областях, Крыму и Приазовье 1-7° тепла); днем 0-7° тепла, в южных областях, а 11 ноября и в восточных областях до 9° тепла, в Крыму 7-13°.

Завтра в Киеве и области без осадков, только вечером местами небольшой мокрый снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер южный, 7-10 м/с. Температура в Киеве ночью 5-7° мороза, днем 0-2° тепла; по области ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

8-9 ноября в столице и области облачно с прояснениями. Временами небольшие (днем 8 ноября умеренные) осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8 ноября 0-5° мороза, 9 ноября от 2° мороза до 3° тепла; днем 1-6° тепла.

10-11 ноября в Киеве и области временами осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура 10 ноября ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 2-7° тепла, 11 ноября ночью 1-6° мороза, днем 0-3° тепла.