Кабмин утвердил порядок финансирования всеукраинского референдума

Соответствующее постановление размещено на веб-портале правительства.

Согласно документу, главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на подготовку и проведение Всеукраинского референдума, является Центральная избирательная комиссия, а распорядителями средств низшего уровня – окружные комиссии референдума. Бюджетные средства перечисляются в ЦИК Казначейством в соответствии с ежемесячной росписью. ЦИК составляет и утверждает показатели сведенной сметы и распределяет показатели сведенной сметы для каждой окружной комиссии и подает их Казначейству. Счета окружных комиссий открываются в органах Казначейства по их месту нахождения. При этом образцы подписи главы, заместителя главы, главного бухгалтера и оттиск печати окружкома, которые подаются в Казначейство для открытия счетов, подтверждаются главой ЦИК или нотариально.

Расходы ЦИК и окружкомов по референдуму, как сказано в постановлении КМУ, осуществляются в соответствии с утвержденным в Минфине Порядком предоставления и возвращения кредитов, предоставленных за счет средств государственного бюджета.

При этом окружкомы подают выписки по движению средств на регистрационном счете в течение не более чем трех дней со дня официального оглашения результатов Всеукраинского референдума. В свою очередь ЦИК в течение пяти дней с момента оглашения результатов отзывает неиспользованные бюджетные средства посредством предоставления в Казначейство скорректированного варианта распределения ассигнований. Отчет о поступлении и использовании средств оформляют окружкомы в установленном ЦИК порядке и по форме, согласованной с ЦИК и Казначейством. Срок подачи отчетов – 10 дней с момента оглашения результатов референдума.

Контроль за правильным и целевым использованием бюджетных средств осуществляется ЦИК совместно с Госфининспекцией в порядке, утвержденном ЦИК и Минфином.

Справка УНИАН. Закон о всеукраинском референдуме был принят 6 ноября 2012 года, в конце ноября этот закон подписал Президент Виктор Янукович. Закон определяет правовые основы, организацию и порядок проведения всеукраинского референдума, а также устанавливает, что предметом референдума могут быть любые вопросы за исключением недопустимых по Конституции.