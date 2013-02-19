Милиция считает, что подозреваемый сам себе нанес два удара ножом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого горуправления милиции, правоохранители установили, что 3 февраля около 0.30 ночи возле одного из магазинов в Кировском районе произошла ссора между несколькими мужчинами.

«26-летний злоумышленник с целью умышленного причинения смерти своему ровеснику ударил его ножом в живот. Однако не довел свой умысел до конца, так как жертва отскочила, и за парня вступились его друзья и старший брат.

Тогда, не скрывая своих преступных намерений, злоумышленник набросился с ножом уже на другого брата и нанес ему удар в грудную клетку слева. После этого нападавший скрылся. А потерпевший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении.

Сотрудники милиции разыскали подозреваемого, который находился на лечении в стационаре с двумя ножевыми ранениями, которые, как он утверждает, получил в процессе драки.

Однако следствием было собрано достаточно доказательств, которые указывают на то, что подозреваемый дает неправдивые показания по целому ряду обстоятельств совершенного преступления. В связи с этим милиционерами выдвинута версия о том, что телесные повреждения злоумышленник нанес себе сам, чтобы создать для себя смягчающие обстоятельства мотива преступления.

Лица и обстоятельства произошедшего конфликта были установлены правоохранителями при содействии граждан, а также благодаря записям с камеры видеонаблюдения магазина.

Потерпевшими являются два брата, 28 и 26 лет, которые стали жертвами конфликта с ранее судимым за хулиганство местным жителем.

18 февраля фигурант был выписан из больницы и задержан. В настоящее время в производстве следственного отдела Кировского райотдела г. Донецка находится криминальное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 15; ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.