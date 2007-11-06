Генпрокуратура снова займется Сацюком

Генеральной прокуратурой Украины отменено постановление следователя о закрытии уголовного дела в отношении Владимира САЦЮКА, возбужденного по фактам незаконного присвоения ему воинских званий, использования диплома о высшем образовании и получении в связи с этим заработной платы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, осуществление досудебного следствия по делу поручено военной прокуратуре Центрального региона Украины.

Как сообщал УНИАН, В.САЦЮК занимал должность первого заместителя председателя СБУ с апреля по декабрь 2004 года.

Уголовное дело в отношении В.САЦЮКА было возбуждено летом 2005 года Главным следственным управлениям Генпрокуратуры Украины по части 3 статьи 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшем тяжелые последствия), части 2 статьи 366 (служебная фальсификация, повлекшая тяжелые последствия) и части 3 статьи 358 (использование явно поддельного документа) Уголовного кодекса Украины. По делу было вынесено постановление о привлечении его как обвиняемого по указанным статьям Уголовного кодекса Украины.

1 марта с.г. временно исполняющий обязанности руководителя Национального центрального бюро Интерпола в Украине Ростислав ВЕРГЕЛЕС заявил журналистам, что НЦБ сняло с международного розыска бывшего заместителя председателя СБУ В.САЦЮКА, поскольку дело в отношении него закрыто.

29 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым отменил указ своего предшественника Леонида КУЧМЫ о присвоении бывшему заместителю председателя СБУ В.САЦЮКУ воинского звания генерал-майора.