Банковские данные пострадавшего хранились в потерянной мобилке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мариупольского горуправления милиции, с помощью современных технологий задержанный смог обналичить с банковского счета деньги в сумме 5 тыс грн.

По словам оперуполномоченного оперативно-поискового сектора отдела уголовного розыска Мариупольского горуправления милиции Александра Черниги, в дежурную часть милиции обратился заявитель, который сообщил милиционерам, что он стал жертвой мастера-мошенника. Как выяснили правоохранители, потерпевший несколькими днями ранее потерял в центре города свой мобильный телефон, в котором хранилась его личная информация, как клиента одного из финансовых учреждений города.

Злоумышленник, воспользовавшись полученной информацией, снял с банковской карточки бывшего владельца телефона 5 тыс грн и всю сумму потратил на продукты питания и покупку новой одежды.

Когда милиция задержала злоумышленника, выяснилось, что им оказался 30-летний местный житель, ранее судимый за корыстные преступления.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч.2 ст.185 УК Украины (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Сейчас фигурант задержан и дает признательные показания.