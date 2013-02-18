Эксперт: Законопроект о высшем образовании от оппозиции наиболее приемлемый

Директор Центра тестовых технологий и мониторинга качества образования Игорь Ликарчук считает, что законопроекты о высшем образовании, предложенные Партией регионов и рабочей группой под руководством ректора КПИ Михаила Згуровского, только отбросят сферу образования назад.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на круглом столе на тему: «Законопроекты о высшем образовании: выводы общественности».

По мнению И.Ликарчука, законопроекты ПР и рабочей группы по реформированию образования - это «как ежегодный ямочный ремонт на дорогах».

Наиболее приемлемым И.Ликарчук считает законопроект оппозиции, который разрабатывался под руководством руководителя профильного комитета парламента Лилии Гриневич: «Наиболее реальные пути реформирования образования выписаны в проекте от оппозиции».

По словам эксперта, сейчас власть «имеет возможность задать новую траекторию развития образования». В законопроекте оппозиции И.Ликарчука привлекает предусмотренная прозрачность избрания и освобождения от должности руководства вузов, которое будет проходить, в соответствии с проектом, через конференцию. Более прозрачной становится и экономическая сторона образовательной отрасли.

Теперь же, по словам И.Ликарчука, среди руководителей отечественных вузов «их фактическую зарплату знает только сам ректор и учредитель заведения». По информации И.Ликарчука, заработная плата украинских ректоров, которые баллотировались в Верховную Раду и заполняли декларацию о зарплате, отличается от 16 тыс. до 64 тыс. грн.