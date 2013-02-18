В Донецкой области две женщины от нищеты решили украсть полтонны угля

Работники транспортной милиции Донецкой области вчера, 17 февраля, задержали двух женщин, намеревавшихся из грузового вагона в сортировочном парке железнодорожной станции «Красноармейск» похитить полтонны угля.

Как сообщили сегодня в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины на Донецкой железной дороге, злоумышленницами оказались нигде не работающие жительницы Красноармейского района Донецкой области 1985 и 1991 годов рождения.

Женщины объяснили, что в связи с тяжелым материальным положением, они, прихватив с собой мешки, прибыли на станцию Красноармейск.

Когда же злоумышленницы оттягивали мешки с углем, их задержали правоохранители. Похищенный уголь был взвешен, его вес составил 500 килограммов.

Своими умышленными действиями правонарушительницы причинили ущерб Донецкой железной дороги, подчеркнуто в сообщении.

Информация о краже внесена в Единый реестр досудебных расследований и определена квалификация по части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц).

Данное преступление наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Досудебное следствие продолжается, заключено в сообщении.