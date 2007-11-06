Юрий Андрухович поборется с дочерью за 10 тысяч гривен

Украинская служба Би-Би-Си назвала 16 номинантов на победу в литературной премии «Книга года Би-Би-Си 2007». Интересно, что в список входят книга «Таємниця» Юрия Андруховича и роман «Сьомга» его дочери — молодой писательницы Софии Андрухович. Еще один «акселерат» Любко Дереш попал в список c книгой «Трохи пітьми». Андрей Кокотюха представил роман «Зоопарк», Михаил Брыных — «Електронний пластилін», а Тарас Антипович — книгу «Мізерія».

Оксана Луцышина фигурирует в списке сразу с двумя произведениями — сборником новелл «Не червоніючи» и романом «Сонце так рідко заходить». Женская проза также представлена книгами «Говорити» Тани Малярчук, «Майже ніколи не є навпаки» Марии Матиос, «Слуга из Добромиля» Галины Пагутяк, «Чебрець в молоці» Наталки Сняданко и «Жертва забутого майстра» Евгении Кононенко. Кроме того, в списке — «Андріївський узвіз» Владимира Дибровы, «Гальманах» Богдана Жолдака и «БЖД» Сашка Ушкалова.

Определение номинантов являлось первым этапом книжной премии, за которым последует составление списка из пяти финалистов. В декабре один из них станет победителем и получит 1000 британских фунтов в гривневом эквиваленте, что составляет около 10 514 гривен.

Членами жюри стали профессор Национального университета «Киево-Могилянская академия» Вера Агеева, писатель Сергей Жадан, литератор Александр Ирванец и продюсер Би-Би-Си Светлана Пыркало.

Дело