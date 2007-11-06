Юрий Андрухович поборется с дочерью за 10 тысяч гривен
12:34, 06 ноября 2007Общество
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Украинская служба ВВС назвала 16 номинантов
|Юрий Андрухович
Оксана Луцышина фигурирует в списке сразу с двумя произведениями — сборником новелл «Не червоніючи» и романом «Сонце так рідко заходить». Женская проза также представлена книгами «Говорити» Тани Малярчук, «Майже ніколи не є навпаки» Марии Матиос, «Слуга из Добромиля» Галины Пагутяк, «Чебрець в молоці» Наталки Сняданко и «Жертва забутого майстра» Евгении Кононенко. Кроме того, в списке — «Андріївський узвіз» Владимира Дибровы, «Гальманах» Богдана Жолдака и «БЖД» Сашка Ушкалова.
|София Андрухович
Членами жюри стали профессор Национального университета «Киево-Могилянская академия» Вера Агеева, писатель Сергей Жадан, литератор Александр Ирванец и продюсер Би-Би-Си Светлана Пыркало.
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