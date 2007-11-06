Милиция заявляет, что на Ай-Петри все спокойно

Сегодня на плато Ай-Петри проводится запланированная акция по сносу самовольных строений, сообщила в телефонном разговоре корреспонденту УНИАН сотрудник Центра общественных связей (ЦОС) Главного управления МВД Украины в Крыму Ольга КОНДРАШОВА.

По ее данным, Государственная исполнительная служба, согласно решению суда, проводит снос строений на Ай-Петри (всего 7 строений). «Одно капитальное – бар-кафе «Эдем», остальные – недострои», - сказала О.КОНДРАШОВА, отметив, что милиция сейчас находится на месте сноса построек для охраны общественного порядка.

«Ситуация на данный момент (работа по сносу еще продолжается) - спокойная, стабильная, никаких эксцессов не было», - подчеркнула сотрудник ЦОС крымского Главка МВД.

Она также сообщила, что на месте событий находится начальник крымской милиции Анатолий МОГИЛЕВ.

О.КОНДРАШОВА не смогла уточнить точное количество правоохранителей, обеспечивающих общественный порядок на Ай-Петри.

«Достаточное количество (правоохранителей – УНИАН», - отметила сотрудник ЦОС.

Как сообщал УНИАН, по данным заместителя председателя Бахчисарайской районной государственной администрации Айдера ХАЛИЛОВА, «было принято решение суда о сносе одного самовольного строения крымского татарина на Ай-Петри, однако власти, милиция, госисполнители, используя это судебное решение, решили снести все строения крымских татар» на плато.

По данным А.ХАЛИЛОВА, сегодня ночью около 50 крымских татар поднялись на плато, защищать свои строения. Утром, по словам А.ХАЛИЛОВА, бойцы «Беркута» избили находящихся на плато крымских татар, сейчас проводится снос строений.

По информации А.ХАЛИЛОВА, в настоящий момент все дороги в районе плато перекрыты, в районе села Соколиное собираются крымские татары.