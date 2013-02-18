Завтра в Украине - до 15° мороза
13:22, 18 февраля 2013Общество
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Завтра в западных и северных областях Украины местами ожидается небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков.
Снег - на западе и севере
На дорогах северной половины Украины гололедица. Ветер юго-западный, западный, 3-8 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Температура ночью 4-9° мороза, на севере Левобережья, в Карпатах и на Прикарпатье 10-15°, днем 0-5° мороза, на крайнем западе местами 1-3° тепла; в южной части ночью 0-5° мороза (на юге Крыма 0-2° тепла), днем 0-5° тепла.
В Киеве и области во вторник местами ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
Температура по области ночью 4-9°, днем 0-5° мороза. В Киеве ночью 6-8°, днем 1-3° мороза.
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