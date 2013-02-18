Минэкономразвития намерено упростить жизнь предпринимателям

Об этом говорится в Меморандуме, которым Министерство экономического развития и торговли Украины и Ассоциация налогоплательщиков Украины (АНУ) договорились сотрудничать в направлении упрощения порядка осуществления предпринимательской деятельности и всесторонней поддержки предпринимательской инициативы.

Министр экономического развития и торговли Украины, вице-президент АНУ Игорь Прасолов подчеркнул важность подписанного документа. «Для нас имеет большое значение прямой контакт и прямое взаимодействие с налогоплательщиками для правильного понимания Министерством, что волнует предпринимателей, какие у них проблемы и почему они не решаются», - отметил Игорь Прасолов.

Президент Ассоциации Валентина Арбузова подчеркнула, что усилия общественности смогут дать максимальный результат только в том случае, когда власть будет действительно её слышать, а её инициативы будут отображаться в действующем законодательстве. Поэтому такое сотрудничество является необходимым и прогнозируемым.

В рамках сотрудничества представители Ассоциации будут привлечены к подготовке и экспертизе проектов нормативно-правовых актов в сфере налогового законодательства, реализации прав собственности, развития рыночных отношений. Также состоится совместная разработка предложений по созданию и реализации программ стимулирования развития промышленности, отдельных отраслей экономики. Стороны планируют осуществлять совместный мониторинг соблюдения должностными лицами государственных органов и налогоплательщиками законодательства в сфере развития предпринимательства, регуляторной политики.