Трое украинцев пытались переправить в Россию «рогатую» контрабанду

11:57, 18 февраля 2013
Общество
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Более 40 коров пытались контрабандным путем переправить в Россию трое украинцев.

Коровы

Более 40 коров выявили пограничники отдела «Краснодон» Луганского отряда совместно с таможенниками, которых пытались перегнать в Россию трое украинцев.

Как сообщили УНИАН в Луганском пограничном отряде, выяснилось, что задержанные украинцы пытались перегнать крупный рогатый скот в Россию для продажи.

Стоимость задержанного живого товара - 240 тысяч гривен.

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