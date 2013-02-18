Трое украинцев пытались переправить в Россию «рогатую» контрабанду

Более 40 коров выявили пограничники отдела «Краснодон» Луганского отряда совместно с таможенниками, которых пытались перегнать в Россию трое украинцев.

Как сообщили УНИАН в Луганском пограничном отряде, выяснилось, что задержанные украинцы пытались перегнать крупный рогатый скот в Россию для продажи.

Стоимость задержанного живого товара - 240 тысяч гривен.