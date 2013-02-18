Офис «Газа Украины» поубирают за 4 миллиона, хотя могли и за миллион

Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок».

На тендер еще шесть компаний подавали свои заявки, четыре из них были значительно дешевле: до 0,91 млн, пишут НашіГроші. Однако впоследствии две компании сами отозвали свои заявки, а еще две были "отклонены из-за претензии" к их заявкам: просроченные договора, отсутствие печатей, неуверенность компании в исполнении "экологических требований", выдвинутых "Газом Украины".

Общая площадь уборки составляет 11,3 тыс кв. м. Из них 6,3 тыс кв. м занимают помещения в шестиэтажном здании, площадь двора составляет еще 4,8 тыс кв. м, и 180 метров - прилегающая территория на улице.

Предусмотрено сухая и влажная уборка пола, пыли, протирание офисной техники, натирание стеклянных поверхностей, мойка сантехники, полив комнатных растений, подметание и мойка двора.