Офис «Газа Украины» поубирают за 4 миллиона, хотя могли и за миллион
ГК «Газ Украины» по результатам тендера заключила соглашение с ГП «Нафтогазобслуговування» на уборку помещений и прилегающей территории офисного здания по ул.Шолуденко в 2013 году. Стоимость сделки - 3,99 млн грн.
Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок».
На тендер еще шесть компаний подавали свои заявки, четыре из них были значительно дешевле: до 0,91 млн, пишут НашіГроші. Однако впоследствии две компании сами отозвали свои заявки, а еще две были "отклонены из-за претензии" к их заявкам: просроченные договора, отсутствие печатей, неуверенность компании в исполнении "экологических требований", выдвинутых "Газом Украины".
Общая площадь уборки составляет 11,3 тыс кв. м. Из них 6,3 тыс кв. м занимают помещения в шестиэтажном здании, площадь двора составляет еще 4,8 тыс кв. м, и 180 метров - прилегающая территория на улице.
Предусмотрено сухая и влажная уборка пола, пыли, протирание офисной техники, натирание стеклянных поверхностей, мойка сантехники, полив комнатных растений, подметание и мойка двора.