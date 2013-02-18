Главный инженер «козырного» предприятия вымогала откат в четверть миллиона

Харьковской области разоблачена во взяточничестве главный инженер предприятия, включенного в перечень объектов, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, выяснилось, что за поставку оборудования для предприятия женщина требовала «откат» от директора ООО в размере 250 тыс. грн, что составляет 10% от суммы перечисленных бюджетных средств.

Женщина была задержана во время получения второй части взятки в размере 150 тыс. грн. Первую часть - 75 тыс. грн - она получила раньше.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.