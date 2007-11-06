В Киеве проходит Международный нефтегазовый форум

В Киеве с 6 по 9 ноября проходит Международный нефтегазовый форум "Нефть и Газ 2007", организаторами которого традиционно выступают НАК "Нафтогаз Украины", Министерство топлива и энергетики Украины и выставочная компания "АККО Интернешнл".

По данным организаторов, в экспозиции "Нефть и Газ 2007" представлено современное оборудование и технологии для разведки, добычи и транспортировки нефти и газа, строительства объектов нефтегазового комплекса, учета и контроля нефтепродуктов и газа и многое другое.

В частности, 7 и 8 ноября в рамках Форума состоится Международная научно-практическая конференция "Нефтегазовый комплекс Украины: надежность, стабильность и перспективы". В программе конференции - многочисленные отраслевые семинары, презентации и круглые столы по вопросам обеспечения надежности снабжения российского газа в Европу, транспортировки нефти и газа по территории Украины, инновационных технологий по разведке нефти и газа, а также общие проекты.

Как сообщалось, "Нефть и Газ" на протяжении 11-ти лет своего существования крепко удерживает позиции главного отраслевого Форума страны и входит в число наиболее престижных событий среди выставочно-презентационных мероприятий в Украине. В этом году количество участников составляет свыше 300 компаний из 21 страны, среди которых - представители из стран Европы, России, США и Китая, кроме того, впервые примут участие компании из Индонезии.