Тело российского депутата нашли в бочке, залитой цементом

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«В ходе расследования уголовного дела по факту похищения и убийства депутата Липецкого горсовета Михаила Пахомова в одном из подвальных помещений частного гаража в поселке Обухово Ногинского района Московской области обнаружено тело потерпевшего в металлической бочке, залитой цементом», - говорится в сообщении.

Назначен ряд судебных экспертиз для установления обстоятельств преступления.

Следствием установлено, что депутат был похищен по заказу жителя Подмосковья, ранее занимавшего пост заместителя министра ЖКХ правительства Московской области Евгения Харитонова.

Е.Харитонов задержан. Также четверо исполнителей данного преступления. Всем пятерым предъявлено обвинение в похищении человека (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ).

Кроме того, следствием установлен еще ряд лиц, также причастных к похищению депутата.