Официальный курс валют на 18 февраля

Нацбанк установил официальный курс гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 18 февраля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD – 799.3000 (на 15 февраля – 799.3000); 100 EUR – 1065.0673 (на 15 февраля – 1065.2271); 10 RUR – 2.6543 (на 15 февраля – 2.6575) Все курсы валют на 18 февраля

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