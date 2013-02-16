На завтра синоптики обещают гололед

Завтра в Украине существенные осадки не ожидаются, лишь в Крыму и местами в Приазовье небольшой мокрый снег, днем с дождем.

На дорогах северной половины страны гололедица, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза (в западных областях 7-12°), днем 1-6° мороза, на Закарпатье около 0°; в южной части ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на юге Крыма на протяжении суток 1-6° тепла.

В Киеве и области в воскресенье - без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза. В Киеве ночью 5-7°, днем 2-4° мороза.