В Германии нашли птичий грипп

Вирус птичьего гриппа зафиксирован на ферме по разведению уток в районе Мэркиш-Одерланд в федеральной земле Бранденбург, сообщает региональное Министерство охраны окружающей среды, здоровья и защиты прав потребителя.

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В свою очередь, немецкие СМИ со ссылкой на выводы Института имени Фридриха Леффлера, являющегося в Германии единственным официальным уполномоченным центром по проведению анализов на наличие у птиц гриппа H5N1, передают, что обнаруженный на предприятии грипп является низкопатогенным и не опасен для человека, отмечает РИА «Новости».

Тем не менее, как сообщает сайт министерства, для предотвращения распространения инфекции на предприятии введен карантин. Все поголовье уток - около 14 тысяч птиц - будет забито.

В Бранденбурге создан кризисный центр, который будет координировать проведение противоэпидемических мероприятий на земельном уровне.

О произошедшем проинформированы другие земли, а также федеральные власти, отмечает региональное министерство.

Случаи обнаружения птичьего гриппа, в том числе опасного для человека высокопатогенного вируса H5N1, неоднократно фиксировались в Германии несколько лет назад. В земле Бранденбург заболевание птиц этим вирусом в последний раз отмечалось в 2007 году.

Вспышки птичьего гриппа H5N1 вызывают серьезные опасения среди вирусологов и медиков, которые заявляют об угрозе пандемии гриппа, сходной по масштабам с пандемией гриппа-”испанки”в 1918 году, унесшей миллионы жизни. Однако пока этот вирус не ”научился”распространяться традиционным для гриппа воздушно-капельным путем и передаваться от человека к человеку, угрозы пандемии нет. Этим видом гриппа могут заразиться только люди, тесно контактирующие с птицами.