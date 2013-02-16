Энергосообщество не выполнило свои обязательства перед Украиной - Минэнерго

Об этом заявил заместитель директора нефтегазового департамента Минэнерго Константин Бородин в эфире "Шустер Live".

"С 2008-2009 года наверно по политическим причинам руководство страны избрало из двух этих основ главной основу европейскую. Мы вошли в договор об энергетическом сообществе. По сути у нас действует правило Евросоюза в стране. Для этого мы подписали Энергохартию. Но что мы можем вспомнить про 2009 год, а именно как себя ведут порядочные партнеры. Договор Энергохартии предусматривает доступ Европе к нашим газопроводам, а стране-транзитеру дает уверенность в завтрашнем дне, что эта система будет загружена. В договоре есть статья №5 «Региональное сотрудничество», которое предусматривает, что страны не допускают строительство обходных газопроводов, что они помогают друг другу ресурсами", - рассказал чиновник.

Он также отметил, что во время конфликта с Россией в 2009 году Украина не услышала от Европы слов поддержки.

"Мы видели только то, что в Европу нужно возобновить транзит газа. Но там не было ни одного заявления о том, что Россия должна возобновить поставки. Потому что договор Энергохартии четко говорит, поставки нельзя прекращать, пока идут споры. Мы к сожалению, этого не видели. Поэтому сегодня, когда мы говорим о том, что нам делать с нашей ГТС, нам надо определяться на каких условиях она будет работать. Создание газотранспортного консорциума зависит от того, какие условия нам предложат наши партнеры. Будет ли гарантирована загрузка, на каком уровне, как будут решаться вопросы налогообложения, прибыльности и собственности – это основные пункты"- заявил Бородин.

"То о чем мы говорим, уже произошло не с газотранспортной, а с нефтетранспортной системой. Транзит нефти в Украине за последние 15 лет сократился с 65 до 14 млн т, больше чем в четыре раза. Из 3,5 тыс. км нефтетранспортной системы сегодня используется 980 км – «Дружба» во Львовской обл. и то на 50%", - отметил он.

"Что сделала российская сторона. Была свара, была просьба снизить тарифы, были определенные требования друг к другу. Сначала они отсекли транзит на юг России через Луганскую обл. Потом они отсекли транзит на Одессу. Сегодня осталась только «Дружба». Дошло до того, что в прошлом году российская компания «Роснефть», покупает нефть в России, грузит на танкеры в Новороссийске, везет через Черное и Средиземное моря, сливает в Италии и через нефтетранспортную систему и нашим традиционным потребителям в Чехии эту нефть качают через Италию и Австрию. Какие последствия имел оператор нефтертанспортной системы - «Укртранснафта». Сегодня штат компании сокращен на 25-28%. Мы понимаем, что систему по-прежнему нужно поддерживать, ремонтировать, по ней иногда идет нефть на наши украинские заводы. Эту систему нужно поддерживать в нормальном состоянии, чтобы не было утечек, чтобы не было техногенных последствий и т.д. С падением транзита это становится делать все сложнее и сложнее", - замечает Константин Бородин.

Представитель Минэнерго рассказал также, что в 2010 году «Газпром» приобрел «Белтрансгаз», у которого небольшой объем транзита через Польшу.

"В тоже время, с 2010 года у нас транзит газа сократился на 10-15 млрд м3 или на 10%. В 2011 – начале 2012 г. заработал североевропейский газопровод. В прошлом году из 120 млрд. м3 транзита мы потеряли порядка 30. В этом году североевропейский газопровод заработает на полную мощность, и если не будет «Южного потока» по дну Черного моря, то реальные объемы транзита, которые останутся в Украине, составят 50% от тех, которые были еще 3-4 года назад – около 60 млрд. м3", - отметил он.

Бородин особо подчеркнул, что проблематика украинской ГТС останется та же – поддержание системы, избежание утечек, социальные аспекты и так далее. "Для чего нужна ГТС Украине – понятно, снабжать газом людей, снабжать промпредприятия, коммунальные предприятия и т.д. Сегодня мы все ближе и ближе подходим к необходимости того, что мы должны с кем-то объединятся. Мы все таки транзитная страна и являемся энергетическим мостом, который стоит на двух основах",- подытожил чиновник.