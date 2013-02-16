На границе с Россией объявилась иномарка, 10 лет назад угнанная в Киеве

Об этом сообщили УНИАН в Харьковском пограничном отряде.

На пункте пропуска «Гоптовка» в Дергачевском районе Харьковской области 14 февраля пограничники обнаружили автомобиль марки «АUDI» 1997 года выпуска, который, как оказалось во время проверки, был похищен в 2003 году в Киеве.

Попасть в Украину из Российской Федерации на иномарке пытался украинец. В отношении его сейчас ведется проверка.

Пограничники изъяли автомобиль и передали его сотрудникам Дергачёвского РО ГУ МВД в Харьковской области.