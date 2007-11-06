Противостояние в Крыму: вооруженный ”Беркут” штурмовал Ай-Петри

В настоящее время на плато Ай-Петри в Крыму ведется снос строений крымских татар.

Как рассказал по телефону корреспонденту УНИАН заместитель председателя Бахчисарайской районной государственной администрации Айдер ХАЛИЛОВ, было принято решение суда о сносе одного самовольного строения крымского татарина на Ай-Петри, однако «власти, милиция, госисполнители, используя это судебное решение, решили снести все строения крымских татар» на плато.

По данным А.ХАЛИЛОВА, сегодня ночью около 50 крымских татар поднялись на плато, защищать свои строения (летние кафе, всевозможные точки по оказанию развлекательных услуг). «Около получаса назад начался штурм, "Беркут" - около тысячи вооруженных газом и т.д. бойцов - избил всех крымских татар (находящихся на Ай-Петри – УНИАН), сейчас сносят строения, не имея на это оснований», - подчеркнул он.

По словам А.ХАЛИЛОВА, в настоящий момент все дороги в районе плато перекрыты. «Чтобы не допустить туда (на Ай-Петри – УНИАН) других крымских татар», - предположил он.

А.ХАЛИЛОВ также сообщил, что в районе села Соколиное в данный момент собираются крымские татары.

Получить комментарий правоохранителей пока не удалось. В Центре общественных связей крымской милиции не отвечают телефоны. УНИАН следит за развитием событий.